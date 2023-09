Lestarikan Budaya, Banten Bistro Kini Berubah Jadi The Kaibon Restaurant

jpnn.com, JAKARTA - Restaurant Banten Bistro melakukan rebranding untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pengunjung.

General Manager The Royale Krakatau Hotel Cilegon Rury Ilham mengatakan nama Banten Bistro akan diubah menjadi The Kaibon Restaurant pada 10 Oktober nanti.

”Restaurant The Kaibon The Royale Krakatau Hotel memiliki unsur Keraton Budaya Banten yang dikemas dengan unsur modern dan instagramable diharapkan, Restaurant The Kaibon dapat memperkenalkan budaya Banten lebih luas lagi, serta menu-menu andalan yang nanti akan ditawarkan yang menjadi kebanggaan kota Cilegon,” kata Rury Ilham dalam keterangan tertulis, Kamis (21/9).

Restaurant Banten Bistro telah berdiri lebih dari 10 tahun lamanya, tepatnya pada 2012, bersamaan dengan didirikannya bangunan Hotel Tower Wing 1.

Rury Ilham menyebut restoran Banten Bistro merupakan salah satu lokasi yang diperuntukan untuk tamu-tamu Hotel Breakfast, dan menu-menu yang ditampilkan lebih mengusung menu Asia.

"Tidak hanya sebagai tempat sarapan tamu hotel, The Kaibon Restaurant juga menerima kunjungan tamu saat jam makan siang dan juga makan malam," ungkapnya.

The Kaibon Restaurant akan memperkenalkan menu-menu spesial yang terinspirasi dari kekayaan kuliner Banten, dengan bahan-bahan lokal yang berkualitas. Seperti Sate Buntel, Nasi Goreng Peranakan dan Kuantan soup dan menu-menu handalan lainnya.

”The Kaibon menghadirkan menu peranakan seperti Laksa Peranakan, Nasi Goreng Peranakan dan Rabeg Sapi karena sejarah Banten di sekitar abad kelima banyak pendatang, multikultural, sehingga masakan juga berpengaruh," ucap Rury.