L’Etape Indonesia by Tour de France Akan Digelar di Mandalika Bulan Ini

jpnn.com, BANJARMASIN - Acara balap sepeda Internasional L’Etape Indonesia by Tour de France akan kembali digelar pada Minggu (28/5) di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Namun, sebelum menuju ke Mandalika, L’Etape Indonesia lebih dahulu menggelar Road To L’Etape Banua di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (7/5), lalu.

Acara besutan Tour de France A.S.O (Amaury Sport Organization) dan VDA (Veloism Danendra Aksata) dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Selatan Bapak Irjen Pol Andi Rian R Djajadi.

Road To L’Etape Banua memulai start di KM 0 menuju Gunung Mawar untuk mencari King of Mountain (KOM) dan Queen of Mountain (QOM).

Direktur L'Etape Indonesia by Tour de France, Zacky Badrudin mengatakan acara ini diikuti oleh 500 road biker dari berbagai daerah.

Dia bersyukur acara besutannya berjalan dengan lancar.

Selama acara, Zacky mengatakan pihaknya berusaha memastikan keselamatan seluruh peserta.

"Sangat mengedepankan keselamatan peserta terjaga dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan yang berlaku," kata Zacky kepada awak media.