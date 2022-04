Letjen TNI Maruli Simanjuntak Menempati Jabatan Strategis di IJF

jpnn.com, JAKARTA - Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak mengemban jabatan strategis di Federasi Judo Internasional atau International Judo Federation (IDF).

Jenderal bintang tiga yang menjabat ketua umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB IJSI) itu kini juga dipercaya mengemban jabatan sebagai direktur komisaris Komisi Militer dan Polisi IJF atau director commissioner of the IJF Military and Police.

"Terima kasih atas kepercayaan yang telah IJF berikan kepada saya,” kata Letjen TNI Maruli Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Kamis (21/4).

Jabatan tersebut menjadi yang pertama kali bagi wakil Indonesia di IJF.

Nantinya, Maruli bertanggung jawab mengawasi pembinaan judo pada instansi kepolisian dan militer di dunia.

“Tentu ini menjadi tantangan baru, tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana kehadiran saya dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dan pamor judo di Indonesia," kata Maruli.

Dia mengatakan akan terus berkoordinasi dengan IJF terkait kalender event dan berusaha menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah berbagai kejuaraan internasional.

"Saya akan berkomunikasi terlebih dulu dengan IJF. Tentu akan lebih bagus apabila turnamen single event tersebut di bawa ke Indonesia. Ini juga bisa meningkatkan prestasi judo dan positioning judo Indonesia," kata Maruli.