Lewat Faks, Lionel Messi Pengin Putus Hubungan Sama Barcelona

jpnn.com, BARCELONA - Lionel Messi ingin meninggalkan Barcelona musim panas ini.

Mungkin kedengarannya luar biasa dan sulit dipercaya, karena sang Dewa Barca sudah membela klub Catalan itu sejak 2000, dari akademinya, Barcelona C hingga kapten tim senior.

Namun, Marca melaporkan, memang itu kenyataannya. Messi pengin pindah.

Suami dari wanita aduhai bernama Antonella Roccuzzo itu telah mengirim burofax, dokumen bersertifikat, kepada klub yang isinya meminta agar Barca melepaskan dia dari kontraknya melalui klausul resmi. Itu sah, pemain meminta pergi secara sepihak pada akhir setiap musim.

"Messi stay, we love you." ????



Barcelona fans are holding out hope.



(via @DavidIbanez5) pic.twitter.com/O1W3nSrUYZ — ESPN FC (@ESPNFC) August 25, 2020