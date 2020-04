Lewat Twitter, Donald Trump Sebut Presiden Jokowi Minta Ventilator

jpnn.com, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa pihaknya akan menyediakan ventilator untuk Indonesia dalam rangka kerja sama penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Trump mengaku baru saja berbicara dengan para kepala negara termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna membicarakan masalah pandemi global itu.

“Baru saja berbicara dengan teman saya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” ujar Trump mela;ui akunnya di Twitter, Jumat (24/4).

Just spoke to my friend, President Joko Widodo of the Republic of Indonesia. Asking for Ventilators, which we will provide. Great cooperation between us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2020