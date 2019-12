Lihak Klasemen Liga Inggris yang Bikin Guardiola Lempar Handuk

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City mulai fokus menatap musim depan, setelah melihat posisi mereka di klasemen Liga Inggris (Premier League) saat ini.

City berada di peringkat ketiga hingga pekan ke-20, terpaut 14 poin dari si pemuncak Liverpool yang bahkan baru 19 kali bertanding.

Dengan Leicester City (peringkat kedua), City berjarak satu poin.

"Tidak realistis untuk memikirkan itu," kata juru taktik City Pep Guardiola dalam sebuah konferensi pers, ketika ditanya apakah Liverpool masih bisa dikejar.

134 - Pep Guardiola won his 100th Premier League match in what was only his 134th game in charge in the competition; the fastest manager to this landmark, ahead of Jose Mourinho (142 games). Respect. pic.twitter.com/LOlpxkfxIT — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2019