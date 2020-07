Lihat, Alex Rins Jatuh di Kualifikasi MotoGP Spanyol, Sangat Mengerikan

jpnn.com, JEREZ - Pembalap Suzuki Ecstar Alex Rins diragukan bisa tampil dalam race MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Minggu (19/7) malam WIB.

Rins dinyatakan tidak fit untuk menjalani balapan seri pertama MotoGP 2020 lantaran mengalami cedera di bahu kanannya.

Rider asal Spanyol itu mengalami kecelakaan di sesi kualifikasi utama, Sabtu (18/7) malam.

Sebelumnya, Rins lolos ke kualifikasi utama (Q2) setelah menjadi satu dari dua pembalap terbaik di Q1.

Three separate riders crashed in a chaotic end to Q2! ????



We wish @Rins42 the very best in his recovery from a shoulder injury! ????#SpanishGP ???????? pic.twitter.com/jZQ5sfE1XZ — MotoGP™???? (@MotoGP) July 18, 2020