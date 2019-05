Video Detik-Detik Mashall Curi Komponen Motor Alex Rins di MotoGP Spanyol

jpnn.com, JEREZ - Di tengah selebrasi kegembiraan Alex Rins usai finis kedua di MotoGP Jerez, akhir pekan kemarin, ternyata ada saja ulah usil seorang marshall yang terekam mencuri salah satu komponen di dekat panel instrumen motor Rins.

Tanpa disadari, usaha pencurian tersebut terekam kamera yang terpasang pada bagian depan dan belakang Suzuki GSX-RR tunggangan Rins.

Tampak, pria bertopi dan menggunakan kaca mata hitam tersebut menyambut sang pembalap yang hendak menyapa penggemarnya dan langsung melakukan aksi pencurian tanpa disadari Rins.

Alex Rins stopped on track to celebrate, which is when the onboard camera captured a track worker removing a small sweatband from the bike's brake master cylinder and stashing it away in his pocket.#SpanishGP ???????? | #MotoGP ????? | #Raceday @Rins42 @suzukimotogp pic.twitter.com/yP458raCPO — #SpanishGP ???????? ????? (@Formula1_MotoGP) May 5, 2019