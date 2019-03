Lihat Apa yang Dilakukan Dusan Tadic kepada Real Madrid, Sadis!

jpnn.com, MADRID - Penyerang Ajax Dusan Tadic tampil gila dalam leg kedua 16 Besar Liga Champions melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu, Rabu (6/3) dini hari.

Pemain asal Serbia itu menyumbang satu gol dan dua assist untuk kemenangan 4-1 timnya atas si juara bertahan.

Aksi Tadic bak maestro di lapangan hijau. Sensasional, tetapi jelas menyakitkan buat Madrid. Dalam satu dan dua kali kesempatan, Tadic meliuk-liuk memfotokopi aksi Zinedine Zidane.

???? OUTRAGEOUS spin and assist from @AFCAjax star Dušan Tadi? ????????????#UCL Skill of the Day | @MastercardUK pic.twitter.com/hT7FPUpDfF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2019