Harry Kane Sempurnakan Langkah Tottenham Hotspur ke Perempat Final

jpnn.com, DORTMUND - Tottenham Hotspur lolos ke perempat final Liga Champions usai menyingkirkan Borussia Dortmund di 16 Besar.

Dalam leg kedua di Signal Iduna Park, Dortmund, Rabu (6/3) dini hari, Tottenham menang berkat satu-satunya gol dalam pertandingan, yang dicetak Harry Kane di menit ke-49.

Tottenham masuk 8 Besar mengantongi keunggulan agregat 4-0 (menang 3-0 dalam leg pertama di kandang sendiri).

?? Tottenham into quarter-finals for first time since 2010/11 ????????????#UCL pic.twitter.com/LG9PRHBDKc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2019