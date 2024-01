Lihat Bagan 16 Besar Piala Asia 2023, Indonesia Gelisah

jpnn.com - DOHA - Slot di 16 Besar Piala Asia 2023 tersisa lima hingga pukul 21.45 WIB Kamis (25/1) malam, atau di saat matchday terakhir penyisihan grup menyisakan persaingan di Pul F, yakni Kirgistan vs Oman dan Arab Saudi vs Thailand.

Negara yang sudah mengantongi tiket 16 Besar ialah Qatar, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Syria, Iran, Uni Emirat Arab, Irak, Jepang, Bahrain, Korea, dan Jordan.

Nama terakhir, Jordan, lulus, tetapi belum jelas apakah masuk pul bawah atau atas pada bagan 16 Besar (lihat di bawah).

Arab Saudi dan Thailand sejatinya sudah mengamankan tempat di 16 Besar, tetapi belum jelas menyandang status sebagai juara grup, runner up atau bahkan mungkin satu dari empat peringkat ketiga terbaik.

Timnas Indonesia yang finis sebagai peringkat ketiga Grup D, masih harus menunggu hasil laga Kirgistan vs Oman.

Andai Oman kalah atau imbang dengan Kirgistan, Indonesia yang berhak ke 16 Besar dan akan berhadapan dengan juara Grup B Australia. (fs/ac2023/jpnn)

Bagan 16 Besar

Jadwal 16 Besar Piala Asia 2023

28 Januari

(2A) Tajikistan vs (2C) Uni Emirat Arab

(1B) Australia vs (3C/3D)

29 Januari

(1D) Irak vs (3E/3F)

(1A) Qatar vs (3C/3E)

30 Januari

(2B) Uzbekistan vs (2F)

(1F) vs (2E) Korea

31 Januari

(1E) Bahrain vs (2D) Jepang

(1C) Iran vs (3B) Syria