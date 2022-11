Lihat Bagan Piala Dunia 2022 Terbaru, Ada Senegal, Terus?

jpnn.com - JAKARTA - Tiga matchday di Grup A Piala Dunia 2022 usai. Belanda jadi juara.

Tim Oranye mengoleksi tujuh poin, hasil dua kali menang, yakni 2-0 dari Senegal dan 2-0 dari Qatar, serta berbagi skor 1-1 dengan Ekuador.

Di 16 Besar, Belanda ditantang 2B, yakni Amerika Serikat.

Tim Negeri Paman Sam mengakhiri penyisihan grup dengan lima poin, hasil dari kemenangan 1-0 dari Iran di laga terakhir grup, serta dua kali sama kuat dengan Inggris (0-0) dan Wales (1-1).





Sementara itu, Inggris menjadi 1B dan mendarat di pul kanan bagan Piala Dunia 2022.

Tim Tiga Singa finis di puncak Grup B dengan tujuh poin (6-2 vs Iran, 0-0 vs AS, dan 3-0 vs Wales). Inggris mengoleksi sembilan gol di penyisihan grup, paling subur sejauh ini.

Senegal jadi lawan Inggris di 16 Besar. Juara Afrika 2021 finis sebagai 2A dengan koleksi enam poin (0-2 vs Belanda, 3-1 vs Senegal, dan 2-1 vs Ekuador). (fifa/jpnn)