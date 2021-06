Lihat Betapa Galaknya Giannis di Gim ke-6 Duel Milwaukee Bucks Vs Brooklyn Nets

jpnn.com, MILWAUKEE - Milwaukee Bucks memaksa tim sarat bintang Brooklyn Nets memainkan gim ketujuh di semifinal Wilayah Timur NBA.

Pada gim keenam yang digelar di markas Bucks, Fiserv Forum, Milwaukee, Jumat (18/8) pagi WIB, tuan rumah menang 104-89 dan membuat kedudukan menjadi 3-3 (best of seven).

Gim ketujuh akan berlangsung di kandang Nets, Minggu (20/6).

Dalam gim tadi, dua pilar Bucks Khris Middleton dan Giannis Antetokounmpo mencetak double-double.

Middleton mencetak 38 poin, sepuluh rebound, lima asisst, dan lima steal sedangkan Giannis finis dengan 30 poin dan 17 rebound.

Dari kubu Nets, Kevin Durant masih menjadi mesin skor tim dengan torehan double-double 32 poin dan sebelas rebound.