Lihat Cantiknya Penampilan Greysia dan Apriyani di Babak Pertama Yonex Thailand Open

jpnn.com, BANGKOK - Ganda putri Indonesia peringkat delapan dunia Greysia Polii/Apriyani Rahayu lolos ke 16 Besar Yonex Thailand Open 2021.

Greysia, si pengantin baru, bersama Apriyani, tampil agresif, bermain cantik menghadapi pasangan asal Kanada Rachel Honderich/Kristen Tsai di Impact Arena, Bangkok, Rabu (31/1) siang.

Delegasi Merah Putih menang 21-12, 21-11 dalam laga berdurasi 41 menit (statistik BWF).

Wakil Kanada sepertinya bukan hambatan besar bagi Greysia/Apriyani yang merupakan unggulan kelima dalam turnamen bulu tangkis level Super 1000 ini.

Highlights | The best way to advance in the tournament is to keep winning ????#HSBCbadminton #BWFWorldTour #YonexThailandOpen pic.twitter.com/wAMDhUTYaH — BWF (@bwfmedia) January 13, 2021