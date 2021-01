Lihat Cara Jojo Tembus 16 Besar Yonex Thailand Open

jpnn.com, BANGKOK - Pebulu tangkis Indonesia harus bersusah payah melewati babak pertama (32 Besar) Yonex Thailand Open 2021 di Impact Arena, Bangkok, Selasa (12/1).

Setelah vakum sejak Maret tahun silam dari kompetisi, menyusul pandemi Covid-19 yang melanda di banyak negara, penampilan seluruh peserta Yonex Thailand Open termasuk delegasi Merah Putih tak langsung berada di level ideal mereka.

"Memang sudah lama pemain tidak bertanding, tetapi bukan ini yang menjadi kendala. Pemain belum cepat berdaptasi dengan lapangan yang berpendingin ruangan dan ada embusan angin. Hal ini yang membuat permainan mereka belum maksimal di babak pembuka, baik yang kalah maupun menang. Kami berharap, besok mereka bisa lebih in dan lebih lepas mainnya," kata Kabid Binpres PP PBSI, Rionny Mainaky seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie mengaku belum menemukan feeling permainan terbaik.

Highlights | Jonatan Christie ???????? and Loh Kean Yew go ???????? the distance in a tight and intense match ????#HSBCbadminton #BWFWorldTour #YonexThailandOpen pic.twitter.com/uRM5Q7kZ3Z — BWF (@bwfmedia) January 12, 2021