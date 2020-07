Lihat Detik-Detik Marquez Jatuh Sampai Patah Tulang di MotoGP Spanyol

jpnn.com, JEREZ - Marc Marquez gagal finis di MotoGP Spanyol 2020.

Pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Minggu (19/7) malam WIB itu, Marquez mengalami kecelakaan.

Rider tim Repsol Honda itu terjatuh saat balapan ketat di Jerez tersebut menyisakan empat lap lagi.

Saat itu Marquez yang berada di posisi ketiga, menempel Maverick Vinales.

