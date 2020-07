Hasil Lengkap MotoGP Spanyol: 5 Pembalap jadi Korban

jpnn.com, JEREZ - Lima pembalap menjadi korban ketatnya balapan MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Minggu (19/7) malam WIB.

Mereka ialah Marc Marquez, Iker Lecuona, Valentino Rossi, Aleix Espargaro dan Joan Mir.

Kelima pembalap tersebut gagal finis.

Marquez mengalami kegagalan finis paling dramatis.

SAME CORNER! ????@marcmarquez93 crashes at Turn 4! He's up on his feet but out of the race! ????#SpanishGP ???????? pic.twitter.com/ksHdPcfpMO — MotoGP™???? (@MotoGP) July 19, 2020