Insiden Mengerikan Terjadi saat Pemanasan MotoGP Spanyol

jpnn.com, JEREZ - Sesi pemanasan MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Minggu (19/7) sore WIB diwarnai insiden mengerikan.

Pembalap LCR Honda Cal Crutchlow mengalami kecelakaan besar.

Rider Inggris itu meluncur, jatuh dengan kecepatan tinggi saat melahap Turn 8.

Crutchlow sempat bangkit kembali, tetapi langsung dilarikan tim medis ke rumah sakit.

Heavy crash for @calcrutchlow at Turn 8! ????



Thankfully, the Briton is back up on his feet! ?#SpanishGP ???????? pic.twitter.com/Tb5qGdM0dJ — MotoGP™???? (@MotoGP) July 19, 2020