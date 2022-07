Lihat Gaya Anies dan Investor Eropa Catwalk Ala 'Citayam Fashion Week'

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencoba berjalan ala model atau catwalk di garis penyeberangan (zebra cross) jalan di kawasan MRT Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta Pusat.

Apa yang dilakukan Anies ini seolah meniru tren yang beberapa waktu terakhir menjadi viral, yakni 'Citayam Fashion Week'.

Citayam Fashion Week menjadi viral setelah para remaja atau anak muda yang nongkrong di kawasan Sudirman.

Anies tampak berjalan dengan mengenakan setelan rapi perpaduan kemeja putih, jas hitam, dan dasi merah.

Mantanmenteri pendidikan dan kebudayaan itu tak sendiri, dia ditemani oleh EU Ambassadro H.E. Vincent Piket, Vice President of the Europian Investment Bank Kris Peeters, Head of VP Kris Peeters’ Office Sunita Lukkhoo, dan Head of EIB Group for Southeast Asia and the Pacific Lucas Lenchant.

Sebelum catwalk, Anies sempat melakukan agenda pertemuan dengan para investor dari Eropa tersebut.

Anies kemudian memberi tahu terkait adanya fenomena anak remaja yang memanfaatkan penyeberangan untuk catwalk.

“Jadi saya tunjukkan rekamannya. Dia terheran-heran juga menyaksikan bagaimana anak-anak muda menggunakan sebuah tempat penyeberangan jalan ya diubah menjadi catwalk,” kata Anies, Selasa (19/7).