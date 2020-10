Lihat! Inilah Alasan Arsenal Merekrut Thomas Partey

jpnn.com, LONDON - Gelandang asal Ghana Thomas Partey resmi pindah dari Atletico Madrid ke Arsenal.

Tim Meriam London merekrut pemain berusia 27 tahun itu dengan kontrak jangka panjang.

Partey telah bersama Atletico sejak 2012, membuat 188 penampilan, di mana ia ikut memenangi Liga Europa dan Piala Super pada 2018, dan menjadi runner-up Liga Champions pada 2016.

Musim lalu, Partey membuat 46 penampilan untuk Atletico, memainkan peran kunci dalam finis ketiga mereka di La Liga dan mencapai perempat final Liga Champions.

