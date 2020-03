Lihat! Marcelo Rayakan Tekelnya Kepada Messi Seperti Sebuah Gol

jpnn.com, MADRID - Bek kiri Real Madrid Marcelo tampil mengejutkan dalam laga bertajuk El Clasico melawan Barcelona di Santiago Bernabeu, Senin (2/3) dini hari WIB.

Sebelum duel yang merupakan lanjutan pekan ke-26 La Liga itu berlangsung, tak banyak yang memprediksi Marcelo akan merumput menjadi starter. Musim ini, nama pemain asal Brasil itu sedikit tenggelam dengan kehadiran Ferland Mendy.

Entah mengapa, entrenador Real Zinedine Zidane memberikan kepercayaan kepada pemain berusia 31 tahun itu masuk ke dalam starting XI melawan Barcelona.

Marcelo membayar tunai kepercayaan Zidane. Sepanjang laga dini hari tadi, Marcelo tampil ciamik. Puncaknya pada saat melakukan tekel bersih kepada Lionel Messi.

Things you love to see: Marcelo & Varane bullying Messi pic.twitter.com/NJ5cTZFrCq — Rodo (@DareToRodo) March 1, 2020