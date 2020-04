Lihat, Percakapan Terakhir Glenn Fredly dengan Daniel Mananta, Penuh Kehangatan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Daniel Mananta mengenang Glenn Fredly sebagai sosok penyanyi yang hangat dan penuh cinta.

Dalam percakapan terakhir mereka, Glenn Fredly masih menunjukkan kehangatan dalam bersikap.

"Gue pengin share pesan WA kami berdua untuk memperlihatkan kehangatan seorang Glenn Fredly. Dan beliau emang orang yang penuh dengan cinta," ungkap Daniel lewat akun Instagram miliknya, Kamis (9/4).

Dalam foto yang diunggah pembawa acara Indonesian Idol itu, tampak bukti percakapannya dengan Glenn Fredly (bawah, foto kelima).

Saat itu Glenn Fredly menyemangati Daniel bakal tetap berada di Indonesian Idol selama ajang pencarian bakat tersebut berlangsung.

"Btw gue lagi di Idol season 10 nih, can you believe it's been 15 years, yang pas lo ciptain lagu karena cinta?" tanya Daniel.