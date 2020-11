Lihat Starting Grid MotoGP Eropa di Sini, Balapan Bakal Sengit

jpnn.com, VALENCIA - Pembalap KTM Pol Espargaro menjadi pembalap paling kencang dalam kualifikasi MotoGP Eropa yang berlangsung ketat di Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Sabtu (7/11) malam WIB.

Rider yang musim depan menunggani Honda itu mencatat waktu terbaiknya hanya sekitar 25 detik jelang sesi kualifikasi berakhir.

Pol Espargaro memanfaatkan trek yang mulai mengering di pengujung kualifikasi.

Sebelumnya, Alex Rins dan Takaaki Nakagami bergantian memimpin jalannya kualifikasi.

? @polespargaro stormed today to the #EuropeanGP ???????? pole position!



Could the Spaniard have lapped Circuit Ricardo Tormo any faster? ????



Find out with the @Michelin_Sport Ideal Lap! pic.twitter.com/DGdpmU6oOk — MotoGP™???? (@MotoGP) November 7, 2020