Lihat Suasana Ruang Ganti Liverpool Usai Membantai Barcelona

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool membuat comeback yang luar biasa di semifinal Liga Champions. Kalah 0-3 dalam leg pertama melawan Barcelona pekan lalu, Liverpool bangkit dan menang 4-0 dalam leg kedua di Anfield, Rabu (8/5) dini hari WIB.

Liverpool pun lolos ke final dan menunggu pemenang pertemuan Ajax vs Tottenham Hotspur. The Reds back to back. Musim lalu juga lolos ke final. Ini merupakan ketiga kalinya Liverpool mencetak back to back setelah 1977 dan 1978 serta 1984 dan 1985 (Baca Juga: Tembus Final Liga Champions, Liverpool Samai Rekor Manchester United).

Liverpool ???? This means more



I can't hold back my tears...one day I'll be here and sing our anthem

????You'll never walk alone ????



pic.twitter.com/5DI0EJ6q0U — KareemGA3FaR ???? (@KareemGa3far) May 8, 2019