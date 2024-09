Linkin Park Memulai Era Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band asal Amerika Serikat, Linkin Park akhirnya memulai era baru setelah hiatus sekitar tujuh tahun.

Seusai kepergian Chester Bennington, Linkin Park kini beranggotakan Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn dengan dua personel baru, yaitu Emily Armstrong (Dead Sara) sebagai co-vocalist dan Colin Brittain (penulis lagu/produser untuk G Flip, Illenium, One OK Rock) sebagai drummer.

Hari ini, Linkin Park membagikan sederet kabar baik untuk para penikmat musik, salah satunya peluncuran lagu baru.

Linkin Park merilis sebuah single baru berjudul The Emptiness Machine beserta video klipnya yang disutradari oleh Hahn.

Selain itu, Linkin Park juga mengumumkan 6 konser arena yang akan digelar di Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul, dan Bogota sebagai bagian dari From Zero World Tour.

Semua kejutan yang disampaikan hari ini merupakan persiapan menjelang peluncuran album pertama Linkin Park sejak 2017, From Zero.

Album tersebut rencananya siap dirilis pada 15 November 2024 mendatang via Warner Records.

Saat berbincang dengan pembawa acara Apple Music, Zane Lowe, Linkin Park membahas tentang perjalanan baru yang segera dimulai.