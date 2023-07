Linxchat, Platform Social Commerce yang Menawarkan Solusi End to End

jpnn.com, JAKARTA - Platform social commerce diprediksi akan menjadi tren baru dalam kegiatan berbelanja. Salah satunya, Linxchat, platform messenger atau perpesanan, yang menawarkan layanan end to end mulai dari komunikasi, pemesanan, pembelian, hingga pembayaran. Dengan platform ini, penggunanya bisa mencari produk maupun jasa yang ditawarkan pengguna lain, yang selanjutnya melakukan pemesanan, pembelian, bahkan pembayaran, layaknya berkirim pesan di platform messenger. "Sesuai dengan slogan kami sambil chat-an dapat cuan, pengguna dapat menawarkan produk atau jasanya di platform Linxchat hingga mendapatkan penghasilan," ujar Chief Executive Officer (CEO) Linxchat, Tony. Linxchat hadir untuk menjawab maraknya pengangguran di Indonesia, yang tak sedikit dari mereka sebenarnya memiliki skill yang dapat dijual seperti service AC, jasa bersih-bersih, jasa pijat/refleksi, jasa supir, dan lain sebagainya. Aktivitas jual beli ini bisa membentuk komunitas dan mengedepankan Loyality Costumer untuk penguatan brand jangka panjang. "Linxchat dapat mendominasi segmentasi pasar khususnya untuk semua orang yang saat ini lebih menyukai all in one platform, di mana semua golongan masyarakat dapat melakukan semua akivitas online dalam satu platform. Selain itu, UMKM yang belum atau pun masih awam dalam penggunaan teknologi seperti, toko kelontong, servis/jasa atau penyedia yang belum siap dengan highcost," seru Tony. Sementara untuk pelaku pengguna, Linxchat bisa digunakan untuk aktivitas B2B seperti supplier minuman, konveksi pakaian, bubble wrap gelondongan (packaging), custom produk, pembelian dalam jumlah banyak/grosir, kemudian B2C seperti toko kelontong, makanan, perlengkapan bayi serta C2C, seperti e commerce pada umumnya.