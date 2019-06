Lion Air Imbau Pemudik Perhatikan Informasi sebelum Membeli Tiket

jpnn.com, JAKARTA - Lion Air mengimbau seluruh calon pengguna jasa layanan penerbangan atau pelanggan agar lebih cermat dalam mempersiapkan rencana perjalanan.

Selain itu, pelangga juga diminta lebih bijaksana, teliti, memahami informasi ketika melakukan pembelian tiket pesawat.

Corporate Communications Strategic Lion Air, Danang M. Prihantoro mengatakan apabila dalam kursi (seat) untuk penerbangan langsung not available (N/A) atau tidak tersedia, dan sold out (terjual habis), maka sistem pada mesin akan mencari rute dengan menawarkan alternatif agar pemesan bisa sampai di tujuan (melalui transit).

"Penerbangan transit merupakan layanan dari maskapai sendiri atau kombinasi (multiple flight) bersama maskapai lain. Hal ini secara otomatis akan memunculkan harga jual total tiket dari keseluruhan sektor transit menjadi satu informasi harga tiket yang harus dibeli/ dibayar oleh pemesan," ujarnya, Sabtu (1/6).

Sebagai contoh harga jual penerbangan rute Jakarta ke Yogyakarta sekali jalan (one way) untuk satu orang dewasa periode perjalanan pada Senin, 3 Juni 2019, apabila seat penerbangan langsung sudah habis terjual, maka sistem akan menawarkan alternatif rute melalui transit.

"Lion Air menjual harga jual tiket pesawat masih berada di bawah koridor tarif batas atas atau tidak menjual yang melebihi batas atas menurut layanan kelas ekonomi domestik," ungkap Danang.

Besaran tarif harga jual telah sesuai aturan regulator Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.