Lionel Messi 505, Sama dengan Xavi Hernandez

jpnn.com, BARCELONA - Lionel Messi mengukir rekor bersejarah.

Dengan penampilannya melawan Alaves di Camp Nou, Minggu (14/2) dini hari WIB, Messi telah menyamai rekor Xavi Hernandez.

Messi, si suami dari Antonelle Roccuzzo itu mencatatkan 505 penampilan di La Liga bersama Barca. Sama dengan yang dikoleksi Xavi.

Pemain berusia 33 tahun itu menyalip koleksi penampilan Anders Iniesta di Barca, 442 penampilan beberapa waktu yang lalu.

Will Messi win his fifth successive #LaLigaSantander top scorer award this season? ?????? pic.twitter.com/V9nu0Z9KyK