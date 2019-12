Lionel Messi Berbagi Tip Melakukan Tendangan Bebas

jpnn.com, BARCELONA - Dari sekian banyak eksekutor tendangan bebas di dunia, nama Lionel Messi wajib masuk di dalam daftar.

Superstar Barcelona asal Argentina itu selalu menjadi momok buat kiper saat terjadi situasi bola mati. Sepakan kaki kirinya maut, sering membuat penjaga gawang terkesima.

Baru-baru ini Messi memberikan sedikit tip tentang teknik pengambilan tendangan bebas dan rahasia di balik kesuksesannya menjadi pemain spesialis bola mati.

Messi mengungkapkan bahwa ia sudah mulai melihat apakah kiper melakukan gerakan, tepat sebelum ia melakukan tendangan bebas.

Nobody



Absolutely nobody



Me trying to remind you that Messi is the best free kick taker in the world ???? pic.twitter.com/De2HN3oI6B — Koko (@lekanskid) December 27, 2019