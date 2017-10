Lionel Messi Tewas, Nyawa Neymar dan Deschamps Terancam

jpnn.com, JAKARTA - Ancaman dari ISIS masih tumbuh, meski kekuatan kelompok radikal ini makin terkikis. Terbaru, muncul teror lewat sebuah pengeditan foto yang beredar di situs Site Intel Group. Salah satunya tampak Lionel Messi tewas.

Beberapa foto mengerikan menunjukkan bintang lapangan hijau dan eksekutor yang identik dengan ISIS. Di salah satu gambar terlihat Messi dan Neymar, dua bintang sepak bola yang negaranya, Argentina dan Brasil ikut perhelatan Piala Dunia di Rusia 2018.

Dalam foto tersebut, tampak Messi tewas, seperti baru dieksekusi. Sementara di sampingnya, Neymar terlihat menangis, nyawanya terancam.

Satu foto lainnya, terlihat pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps duduk di depan penjaga atau calon eksekutor yang menodongkan pistol. Prancis adalah salah satu negara yang cukup sering menjadi sasaran aktivitas terorisme.

Di salah satu caption foto tertulis dengan huruf kapital 'we will continue to terrorize you and ruin your lives'. (adk/jpnn)