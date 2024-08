Live Streaming Final Tenis Meja Beregu Putra Olimpiade Paris 2024 China Vs Swedia, Sekarang!

jpnn.com - PARIS – Final cabor tenis meja nomor beregu putra Olimpiade Paris 2024 sedang berlagsung di South Paris Arena 4, Paris, Jumat (9/8) malam WIB.

Anda bisa menyaksikannya via live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/17481-vidio-7?schedule_id=3643384.

Juara bertahan nomor ini, China, meladeni tim kejutan Swedia.

Tim putra China menjadi unggulan pertama di nomor ini, sedangkan Swedia seeds ke-7.

Dalam perjalanan ke final, China menyingkirkan India di babak pertama dengan skor 3-0, menaklukkan Korea di perempat final juga dengan 3-0, dan memukul tuan rumah Prancis di semifinal juga tanpa kehilangan satu match pun alias 3-0.

Sementara itu, Swedia menundukkan Denmark 3-0 di babak pertama, menang dari unggulan kedua, Jerman, dengan skor telak 3-0, dan bersusah payah mengandaskan seeds ke-4 Jepang dengan 3-2.

Saat ini pada laga final sedang berlangsung match 1, yakni mempertemukan ganda putra Ma Long/Wang Chuqin vs Anton Kallberg/Kristian Karlsson.

Ma/Wang unggul 2-1 (8-11, 11-4, 11-3) yang berarti mereka hanya butuh satu gim lagi untuk memenangi match 1 dari laga dengan format best of three ini. (adk/jpnn)