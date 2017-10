Liverpool vs Manchester United Bisa Tentukan Nasib Klopp

jpnn.com, LIVERPOOL - Mantan pemain Liverpool (1991-2002) Jamie Redknapp menilai duel Liverpool vs Manchester United di Anfield, Sabtu (14/10) besok bisa menentukan nasib pelatih The Reds, Jurgen Klopp.

Tuan rumah Liverpool akan menjamu MU dalam The Battle of The Reds di pekan ke-8 Premier League.

"Ini adalah permainan yang buat Liverpool bisa mengubah musim. Jika Liverpool kalah, tekanan akan sangat dirasakan Klopp. Ingat saat klub memecat Brendan Rodgers," kata Redknapp kepada Omnisport.

Di klasemen saat ini, Liverpool berada di peringkat ketujuh dengan 12 poin. Sementara tamunya, The Red Devils berada di posisi kedua dengan 19 poin.

"Klopp mungkin hanya sedikit lebih baik dari Rodgers yang dipecat (Oktober 2015). Jadi jika nanti Klopp tidak memberikan poin penuh saat menjamu United, itu bahaya buat dia," ujar pria 44 tahun yang kini menjadi pundit itu. (adk/jpnn)

Jadwal Premier League pekan ke-8

Sabtu (14/10) WIB

18.30 Liverpool vs Manchester United

21.00 Burnley vs West Ham United

21.00 Crystal Palace vs Chelsea

21.00 Manchester City vs Stoke City

21.00 Swansea City vs Huddersfield Town

21.00 Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth

23.30 Watford vs Arsenal

Minggu (15/10) WIB

19.30 Brighton & Hove Albion vs Everton

22.00 Southampton vs Newcastle United