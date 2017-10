Berapa Bus Tingkat Dibawa Jose Mourinho ke Markas Liverpool?

jpnn.com, LIVERPOOL - Usai jeda internasional yang haru biru dengan drama-drama di kualifikasi Piala Dunia 2018 dua pekan kemarin, big match Premier League langsung tersaji akhir pekan ini: Liverpool vs Manchester United.

Duel yang pasti panas itu akan digelar di Anfield, Sabtu (14/10) mulai 18.30 WIB.

Musim ini, belum satu pun klub yang mampu menjegal The Reds di kandangnya sendiri selama Premier League. Namun tunggu sampai saatnya Jose Mourinho bersenang-senang bersama Manchester United-nya. Lo, kenapa?

Mourinho punya reputasi bagus sebagai pelatih yang mampu membungkam fan Liverpool di Anfield. Di antara kandang-kandang lawan yang sering dia taklukkan, Anfield-lah salah satunya. ''Di Anfield saya punya momen hebat dan jelek. Mereka (Liverpool) senang jika melawan saya, mereka sudah merasakan momen buruk melawan saya,'' ucap Mourinho, dalam wawancaranya kepada Sky Sports.

Sejak kali pertama datang ke Premier League 13 tahun silam, tactician yang berjuluk The Special One itu sudah sebelas kali menyambangi Anfield di semua ajang. Premier League, Piala Liga, dan di Liga Champions. Baik itu bersama Chelsea, atau dengan United mulai musim lalu. Rekornya, dia bisa empat kali menang di sana, plus empat kali imbang.

Dengan tiga kali kalah, itu sama seperti jumlah kekalahannya ketika melawat ke White Hart Lane, kandang Tottenham Hotspur sebelum pindah sementara ke Wembley sejak musim ini. Bedanya, di White Hart Lane dia mampu empat kali menang dan dua kali imbang di sembilan kali lawatan!

Kapan kali terakhir Mourinho jadi pecundang ketika datang ke Anfield? Sudah lama. Itu terjadi ketika dia masih di The Blues, julukan Chelsea. Tepatnya pada leg kedua semifinal Liga Champions 2006-2007. Saat itu, Liverpool mempermalukan Mourinho dengan kekalahan telak 1-4.

Dengan reputasinya itulah, Mourinho pun telah terbiasa mendapatkan boo dari Kopites – sebutan fans Liverpool – ketika di Anfield. Musim lalu saat dia cuma menahan Liverpool 1-1 di sana pun boo dia dapatkan. Apa kata Mourinho? ''Apabila mereka (fans Liverpool) menghargai saya, maka saya pun akan demikian,'' sebut pelatih yang sudah memberi dua trofi untuk United pada musim pertamanya itu.