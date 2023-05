Luar Biasa! China Mengalahkan Brasil di Big Match VNL 2023

jpnn.com - NAGOYA - China secara luar biasa menaklukkan Brasil pada pekan pertama Volleyball Women's Nations League atau VNL 2023 putri di Nippon Gaishi Hall, Nagoya, Jepang, Rabu (31/5) malam WIB. Tim putri dari Negeri Tirai Bambu itu menang 3-2 (25-23, 22-25, 25-20, 20-25, 15-12). Li Yingying menjadi pendulang angka terbanyak timnya pada laga perdana mereka di VNL 2023 ini. Baca Juga: Panggil 16 Pemain, Timnas Voli Putri Indonesia Siap Tampil di AVC Women Challenge Cup 2023 Pemain bertinggi badan 192 cm, yang pada Volleyball Women's World Championship 2022 menjadi best receiver itu, mencetak 26 total poin.

Li Yingying (dua kanan) menjadi bintang dalam laga VNL 2023 China vs Brasil. Foto: vnl Brasil yang pada VNL musim lalu kalah 0-3 dari Italia di laga final kerepotan membongkar pertahanan China. Baca Juga: VNL 2023: Thailand Nyaris Mempermalukan Juara Bertahan Ana Carolina da Silva dan kawan-kawan sudah berupaya mencari kelemahan China. Namun, pertandingan ini belum menjadi milik Brasil. Pada pekan pertama ini, Brasil masih harus meladeni Belanda, Republik Dominika, dan Kroasia. Sementara itu, China masih harus berjumpa dengan Jerman, Belanda, dan Jepang.