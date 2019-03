Luar Biasa! Pertama Kali Lionel Messi Dapat Perlakuan Seperti Ini

jpnn.com, SEVILLE - Maestro lapangan hijau milik Barcelona Lionel Messi membawa timnya semakin dekat dengan gelar juara La Liga.

Bertandang ke markas Real Betis di Benito Villamarin, Senin (18/3) dini hari WIB, Barca menang 4-1. Messi mencetak hat-trick.

33 - Solo Cristiano Ronaldo (34) has scored more hat-tricks than Lionel Messi (33) in @LaLigaEN history. Insatiable. pic.twitter.com/U5pIvyE5n1 — OptaJose (@OptaJose) March 17, 2019