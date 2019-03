Lucunya Meme Jokowi vs Prabowo Dalam #21HariLagiCoblosPrabowo

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah meme dari peselancar di Twitter dengan akun @PhilipIcha cukup menyita perhatian, Rabu (27/3) pagi ini. Entah dari mana ide itu datang, entah dari mana dua foto yang dia satukan itu berasal.

Namun, sepertinya satu yang pasti. Si pemilik akun pendukung Prabowo Subianto. Dia pengin melihat Prabowo menjadi kepala negara.

Countdown to New President for New Hope... Insya Allah ???????????????? #21HariLagiCoblosPrabowo pic.twitter.com/AGHj63XBoY — icha_philip (@PhilipIcha) March 27, 2019