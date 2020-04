Luhut: Lockdown Tak Selamanya Ampuh

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, setiap negara dalam menangani penyebaran virus Corona punya langkah yang berbeda. Sebab, menurut Luhut, kondisi setiap negara berbeda-beda sehingga harus melalui pendekatan yang berbeda pula.

"Jadi tidak ada one fit solution for all. Solusi yang dilakukan negara-negara maju belum tentu cocok di kita. Mislanya India melakukan lockdown dan dampaknya seperti yang kami saksikan sekarang," kata Luhut setelah menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo tentang Persiapan Menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2020, Kamis (2/4).

Luhut menerangkan, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan jajaran Pemerintah agar membuat kebijakan yang tidak menyengsarakan masyarakat. Karena itu, kata Luhut, bantuan sosial dan bentuk-bentuk pemberian lainnya harus sampai kepada masyarakat.

Baca Juga: Pemerintah Tidak Melarang Mudik

"Kami juga melihat dampak Covid-19 sekarang ini makin baik, terkendali dari data-data yang kami dapat. Tetapi ini menyangkut masalah maraton juga dan juga menyangkut masalah waktu. Sekali kami lengah, belum lewat masanya akan kembali lagi dia. Seperti yang terjadi di Tiongkok masih ada second wave. Oleh karena itu, disiplin kita itu dipentingkan. Saya ulangi dipentingkan," kata Luhut.

Luhut juga meminta media massa untuk tidak menyebarkan berita-berita hoaks. Selain itu, tidak memelintir pernyataan pejabat negara untuk membuat masyarakat resah. Dia meminta awak media dewasa dalam membuat pemberitaan.

"Pemerintah tidak akan membuat suatu kebijakan yang akan menyengsarakan rakyatnya. Ini saya ingin ini digarisbawahi," kata Luhut. (tan/jpnn)