Luis Milla dan Bima Sakti Pantau Laga Liga 1, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas kembali melakukan pemantauan pemain-pemain Indonesia baik dari senior maupun U-23 untuk persiapan membangun tim menuju Asian Games 2018. Proses scouting itu terlihat sudah dilakukan oleh tim pelatih yang dipimpin oleh Luis Milla Aspas.

Pada laga Liga 1 2017 pekan ke-25, terlihat pelatih kepala Timnas Luis Milla datang ke Stadion Jalak Harupat, Soreang, Bandung, Kamis (21/9). Sementara itu, asisten pelatihnya, Bima Sakti, melakukan pemantauan sampai ke stadion baru Batakan, Balikpapan.

"Memang kami bagi tugas. Coach Luis Milla di Bandung, saya ditugasi di Balikpapan. Memantau pemain," katanya melalui pesan singkat, Jumat (22/9) pagi.

Pada hari ini, Jumat (22/9) ada tiga pertandingan Liga 1 yang akan digelar. Yakni Persela vs PS TNI, PSM vs Persegres, dan Madura United vs Sriwijaya FC. Dari tiga laga itu, Bima menyebut tak ada pelatih yang akan melakukan scouting.

“Kalau hari ini, nggak ada pemantauan pertandingan,” ucapnya singkat.

Meski Bima belum menyebutkan proses scouting itu dilakukan untuk persiapan apa, namun merujuk pernyataan wakil ketua umum PSSI Joko Driyono, usai SEA Games 2017 lalu, tampaknya pemantauan terkait dengan persiapan timnas senior sekaligus Asian Games 2018.

Timnas senior, karena Indonesia dijadwalkan untuk beruji coba kembali pada Oktober nanti di FIFA MAtchday, meskipun lawan yang akan dihadapi belum diumumkan oleh PSSI. Kemudian, Joko menyebut menghadapi Asian Games, skuat Timnas menurut harusnya sudah mulai dipersiapkan paling lambat akhir Oktober 2017.

“Idealnya, untuk Asian Games dengan target kami yang ingin ke empat besar, persiapan sudah dilakukan sejak tahun ini," terang Joko waktu itu.(dkk/jpnn)