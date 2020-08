Lyon Bikin Juventus Gigit Jari

jpnn.com, TURIN - Olympique Lyon berhak atas satu tiket perempat final Liga Champions, usai menyingkirkan Juventus di 16 Besar.

Meski takluk 1-2 dari Juventus dalam pertandingan leg kedua 16 besar di Allianz, Turin, Sabtu (8/8) dini hari WIB, Lyon unggul agresivitas gol tandang.

Pada leg pertama saat bermain di kandang sendiri, Lyon menang 1-0.

Gol tandang dini hari tadi dicetak melalui eksekusi penalti Memphis Depay pada awal laga, yang dibalikkan lewat dwigol Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo misses out on the UCL quarter-finals for the first time since 2009/10.#UCL pic.twitter.com/LBA7YEUqvy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 7, 2020