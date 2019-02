Maia Estianty: Tersenyumlah untuk Mereka

jpnn.com, JAKARTA - Maia Estianty belum lama ini meng-unggah kalimat penuh makna lewat Instagram miliknya. Kali ini tentang memaafkan seseorang yang telah menyakiti.

Hanya saja mantan istri Ahmad Dhani ini tidak menyebut untuk siapa posting-an itu ditujukan. Sebab, Maia tak menyebutkan satu nama pun di postingannya itu.

“Maafkan orang yang telah menyakitimu karena kedamaian bukan milik mereka yang pendendam dan pembenci. Apakah kamu tidak ingin Allah juga mengampunimu? Forgive People Who Have Hurt You Because Peace Is Not Belong To Those Who Are Vindictive and Hateful. Would You Not Like God (Allah) should Forgive You…?,” ungkapnya.

Selanjutnya, istri Irwan Mussry ini kembali menuliskan posting-an yang juga ditujukan untuk orang yang telah menyakiti.

“Tersenyumlah untuk mereka yang berusaha menyakiti kita, supaya mereka tau apa itu artinya sabar. Happy weekend,” tulisnya.

Tak sedikit warganet yang langsung menduga bahwa posting-an itu Maia tujukan untuk Dhani yang kini tengah mendekam di penjara dan Mulan Jameela yang telah merebut suaminya.

Namun Maia mengatakan bahwa dirinya tidak menyindir seseorang saat menjawab pertanyaan seorang netizen.

“Captionnya kyk nyindir seseorang yaa,” tanya akun Ind.titik