Main Gim PUBG Mobil Bareng Pevita Pearce, Mau?
jpnn.com, JAKARTA - PUBG Mobile Indonesia mengumumkan kehadiran aktris Pevita Pearce di gim PUBG.
Pevita Pearce hadir di gim PUBG Mobile dalam bentuk Voice Pack.
Awal tahun ini, PUBG Mobile Indonesia meluncurkan enam Voice Pack Pevita Pearce, meliputi Trial Edition (3 voices), Basic Edition A (8 voices), Basic Edition B (8 voices), Enhanced Edition A (30 voices), Enhanced Edition B (27 voices), dan Ultimate Edition (76 voices).
Seluruhnya tersedia dalam Bahasa Indonesia.
Sebagai hadiah untuk para pemain Indonesia, PUBG Mobile memberikan versi Trial dan Basic Edition A secara gratis jika pemain berhasil menyelesaikan misi.
Voice Pack Pevita Pearce edisi Trial bisa didapat dengan melakukan login dua kali pada periode 7-10 Januari 2022.
Sementara itu, edisi Basic A dari mencatatkan 3000 damage pada periode 5-13 Januari 2022.
Enhanced Edition A bisa dibeli oleh pemain dengan harga 200 Ocean Crystals (setara 4000 UC) di “Local Shop”.
PUBG Mobile Indonesia mengumumkan kehadiran aktris Pevita Pearce di gim PUBG. Ada enam Voice Pack Pevita Pearce yang bisa didapatkan
- Keren, Artis Seksi Ini Siap Menemani Pemain PUBG Mobile
- Intip Potret Terbaru Pevita Pearce yang Lagi Liburan ke Bali, Begini Cantiknya
- Ingin Hadiri Pemakaman Ayah, Pevita Pearce Kesusahan ke Inggris
- Ayah Meninggal Dunia, Pevita Pearce: Sampai Bertemu Lagi
- Innalillahi, Ayah Pevita Pearce Meninggal Dunia
- Karakter Aktris Cantik ini Cocok Dengan Sensai Battle Royale di Gim PUBG Mobile