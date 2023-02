Makan Malam Romantis saat Valentine's Day di Hotel Ini Dapat Diskon 10 Persen

jpnn.com, PALEMBANG - Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day yang dirayakan setiap 14 Februari menjadi spesial bagi setiap pasangan di seluruh dunia.

Umumnya Hari Valentine Days yang identik dengan cokelat dan bungan ini dirayakan dengan berbagi kasih sayang bersama orang terkasih.

Namun, bagi yang bosan dengan dua benda tersebut bisa mengajak pasangan makan malam romantis di tempat favorit.

Salah satunya yang disediakan oleh Hotel Harper Palembang. Di hotel ini menyediakan makan malam romantis untuk 28 pasangan.

Public Relation and Marketing Communications Harper Palembang Delannisa Amsin mengatakan dekorasi dan musik yang disajikan pun romantis.

"Kami juga menyajikan makanan dari berbagai negara, bahkan ada potongan harga hingga sepuluh persen untuk pasangan yang memesan sebelum 13 Febuari," kata Delannisa, Rabu (8/2).

Dela mengungkapkan pada tahun ini Harper Palembang mengangkat tema 'I Can Show You The World' dengan menghadirkan tujuh menu dari empat benua.

"Makanan pembuka dari Italia, sup dari Prancis, makanan utama dari Australia, dessert berasal dari Hawaii, dan masih banyak makanan menarik lainnya," tuturnya.