Makan Sepuasnya di Grill Deli, Restoran Buffet Terbaru di AEON Deltamas Bekasi

jpnn.com, BEKASI - AEON kembali menghadirkan konsep kuliner berbeda yang tak kalah menariknya dari Dodonyaki, Yakiniku Bowl di Cibubur sepekan lalu.

Grill Deli, restoran "all you can eat" terbaru dengan konsep buffet itu, baru saja dibuka bersamaan dengan pembukaan AEON Deltamas.

Grill Deli bisa dijumpai di dekat area supermarket, yang tentunya memudahkan para pelanggan yang ingin menikmati makan enak sepuasnya sebelum atau setelah berbelanja.

Memiliki area yang cukup besar, Grill Deli menyediakan 27 meja dengan kapasitas 4 orang per meja.

Pada setiap meja sudah dilengkapi dengan panggangan listrik yang tidak menimbulkan asap dari arang, dan tentunya aman untuk ibu hamil dan anak kecil.

Hadir dengan harga yang sangat terjangkau, pelanggan bisa menikmati berbagai pilihan kuliner dari daging sapi mulai dari shortplate sliced beef, hingga yang paling super premium, AEON Tasmanian Misuji beef, Gyutan dan Tasmanian Sliced beef, yang merupakan daging sapi berkualitas tinggi yang diproduksi langsung dari peternakan Black Angus AEON di Tasmania, Australia.

Kemudian juga daging ayam, sosis, cumi, hingga aneka seafood berkualitas terbaik untuk dipanggang.

Untuk pilihan buffet terdapat Chicken Karaage, French Fries, Salmon Fried Rice, hingga hidangan pencuci mulut seperti es krim, mochi, buah-buahan dan Japanese pudding yang menyegarkan.