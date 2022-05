Makin Berani, Rachel Vennya Bagikan Potret Pakai Bikini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Rachel Vennya makin berani berpenampilan terbuka di media sosial.

Mantan suami Niko El Hakim itu, bahkan tak segan membagikan potret berbikini melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahan tersebut, Rachel Vennya tampak mengenakan bikini coklat gelap yang memperlihatkan kemolekan tubuhnya.

Janda dua anak itu lantas berpose seolah sedang menghalau matahari.

Pemilik bisnis kuliner itu mengangkat kedua tangan ke atas dan memayungi wajahnya.

Rachel juga menambahkan latar musik lagu Montell Fish berjudul Fall in Love with You.

Tak banyak keterangan yang diimbuhkan Rachel dalam unggahannya.

"It's summer feeling (terasa seperti musim panas)," begitu keterangan yang tertulis di unggahan Rachel, diikutip JPNN, Senin (23/5).