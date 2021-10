Makin Dekat dengan Pelanggan, Crocs Tawarkan Konsep Self-Serve

jpnn.com, JAKARTA - Produsen sepatu kasual, Crocs makin mendekatkan diri dengan pelanggan dengan menawarkan konsep self-serve.

Konsep tersebut berupa kepuasan pelanggan dalam melakukan personalisasi pembelian jibbitz.

"Pelanggan dapat mempergunakan koleksi klasik Crocs sebagai kanvas mereka untuk berekspresi," kata Nino Priambodo, GM Brand Marketing of MAP Active saat jumpa pers virtual baru-baru ini.

Baca Juga: 5 Bahaya Mengenakan Sandal Jepit

Pengalaman unik tersebut ditawarkan di toko terbaru Croccs di lantai 4 East Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

Kehadiran gerai baru itu juga untuk memudahkan pelanggan untuk berbelanja karena terletak di pusat Jakarta, dan mudah diakses transportasi massal.

Koleksi yang ditawarkan pun beragam mulai jibblitz, klasik ikonik, sandal musim panas, sandal jepit, slide, dan LiteRide.

Baca Juga: Sepatu Kulit Produk Lokal Ini Bergaransi Refund 100 Persen

Sementara itu, untuk koeksi SS21 Season 2 memperkenalkan kampanye paling inklusif 'Come As You Are'.

"Kami percaya bahwa kenyamanan dan gaya ada di mata yang melihatnya dan ekspresi pribadi adalah hak setiap individu," ujar Nino. (jlo/jpnn)