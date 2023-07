Makin Mantap di Industri Musik, Bintang Darmawan Rilis Lagu Kedua

jpnn.com, JAKARTA - Model Bintang Darmawan makin serius di dunia tarik suara dengan merilis lagu kedua berjudul We Can Make It Happen.

Lagu tersebut bercerita tentang bagaimana generasi muda menuliskan cita-cita setinggi bintang dan mengejarnya sampai dapat.

Menurut Miss Teen International Indonesia 2022, ada pesan yang ingin disampaikan untuk para remaja di tanah dari single keduanya itu.

"Remaja saat ini harus bersinar, bercahaya, dan selalu semangat untuk menggapai cita-cita," ujar Bintang, dalam keterangannya, Jumat (7/7).

We Can Make It Happen digagas oleh Lenny Hartono yang diterjemahkan oleh sang pencipta lagu, Bemby Noor, dalam lirik dan musik yang easy listening.

Lagu ini makin spesial karena dirilis bertepatan dengan ulang tahun Bintang Darmawan yang ke-16.

"Semoga lagu ini mampu memotivasi generasi muda untuk memiliki mimpi dan mewujudkannya. Walaupun ada kekurangan yang dimiliki," tutur Bintang.

Lagu tersebut kini sudah bisa dilihat di akun Bintang Darmawan Official di YouTube dan beberapa platform music digital.