Makin Mendunia, Bencoolen Coffe Buka Cabang Kelima di Malaysia

jpnn.com, PUTRAJAYA - Bencoolen Coffee baru saja meresmikan cabang terbarunya di Malaysia, Kamis (3/11), menandai makin moncernya kopi Bengkulu di mancanegara.

Bencoolen Coffee Malaysia cabang Putrajaya yang lisensinya dimiliki oleh Seven Seasons Preservation Sdn Bhd (7SP) itu diresmikan langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama Dubes RI untuk Malaysia Hermono.

Pembukaan cabang baru ini merupakan salah satu upaya perusahaan dan Pemprov Bengkulu untuk meningkatkan dan memperluas brand Bencoolen Coffee pada khususnya dan bisnis 7SP bersama Cybers Group pada umumnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Karmawanto mengatakan Gubernur Rohidin sengaja bertolak ke Malaysia untuk meresmikan outlet baru sekaligus menghadiri forum investasi serta pertemuan dengan para mitra Bencoolen Coffee di Negeri Jiran.

“Pak Gubernur meresmikan outlet Bencoolen Coffee tanggal 3 November. Sebelumnya Provinsi Bengkulu juga sudah membuka 5 outlet Bencoolen Coffee di Negara Malaysia,” kata Karmawanto.

Kopi Bencoolen sendiri berasal dari Provinsi Bengkulu dan telah diakui kualitas serta rasanya oleh Agency for the Volarization of the Agricultural Product (AVPA) yang berbasis di Paris.

Bahkan pada 2019, Bencoolen Coffee meraih medali Silver untuk kualitas serta Bronze dan Gold untuk rasa.

Hingga saat ini ada lima cabang Bencoolen Coffee yang telah beroperasi di Malaysia. Kelima cabang itu terletak di Suasana PJH, Putrajaya; Jalan Raja Perempuan Zainab 2, Kelantan; Bangunan PB Sentral, Kuala Terengganu; Jalan Stadium, Kedah; dan K’Klang Taman Tamadun Islam, Kuala Terengganu.

Upacara peremian ini juga dihadiri oleh delegasi dari Provinsi Bengkulu dan pengusaha dari Bengkulu dan Indonesia serta Malaysia.