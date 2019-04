Malaysia Open 2019: Ayo Kalahkan Viktor, Jo!

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Jonatan Christie menjadi kejutan paling besar di Malaysia Open 2019. Secara tak terduga, pebulu tangkis 21 tahun itu mengalahkan tunggal putra nomor satu dunia Kento Momota di 16 Besar. Lewat straight game pula.

Capaian ini sontak membuat semua orang tercengang. Pasalnya tidak ada yang memprediksi bahwa Jojo akan semudah itu menumbangkan pebulu tangkis terbaik dunia saat ini. Apalagi jika melihat sejarah pertemuan mereka, tercatat dua kali Jojo kalah melalui rubber game.

Namun, harus diakui bahwa Jojo tampil berbeda saat melawan juara All England 2019 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, kemarin (4/4). Tidak seperti beberapa turnamen sebelumnya, Jojo hanya sedikit sekali melakukan kesalahan. Tidak diunggulkan dalam turnamen level World Tour 750 membuatnya melangkah tanpa beban.

Sedangkan, Momota sendiri seolah kehabisan energi dan tidak ada kekuatan untuk mengejar bola. Tidak biasanya dia banyak melakukan kesalahan. Beberapa kali saat momen genting, umpan bola darinya malah menabrak nett. Alhasil, Jojo balik memimpin tanpa perlawanan berarti.

“Momota pemain terbaik saat ini. Dia juara All England, nomor satu dunia, tidak mudah untuk dia melewati fase tersebut. Tapi posisi saya lebih diuntungkan, karena main dengan nothing to lose. Sementara Momota bermain sebaliknya,” tutur peraih medali emas Asian Games 2018 itu.

Permainan ketat hanya berlangsung di game awal saja. Saat itu, Jojo sudah memimpin laga dengan kedudukan 10-4. Akan tetapi, Momota mampu mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 18-18. Duel berlangsung seru ketika jus tidak terhindarkan. Dalam sekejap saja, Jojo memenangkan game pertama 22-20.

Di game kedua, Momota seperti sudah pasrah. Dia tak lagi berdaya ketika Jojo terus memberikan smes kencang yang tak bisa diatasinya. Laga yang berlangsung selama 46 menit tersebut diakhiri dengan skor 21-15. Jojo meraih tiket ke perempat final.