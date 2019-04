Malaysia Open 2019: Fajar / Rian Penasaran sama Minions

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto dan Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya harus saling mengalahkan di perempat final Malaysia Open 2019, Jumat (5/4) sore nanti.

Dari rekor pertemuan, Fajar / Rian tertinggal 0-3. Laga terakhir mereka berlangsung di Daihatsu Indonesia Masters 2019, saat Marcus / Kevin menang melalui rubber game, 18-21, 21-17, 21-19.

Nah, Fajar dan Rian mengaku penasaran untuk mencuri kemenangan. Namun, mereka juga tak ingin menjadikan pertandingan nanti sebagai beban. “Penasaran pasti ya. Enggak cuma lawan Marcus / Kevin saja, masih banyak juga pemain yang belum pernah kami kalahkan. Namun, kami tetap berusaha untuk enggak memikirkan itu, supaya mainnya enjoy dan keluar semua,” ungkap Fajar kepada Badminton Indonesia.

“Besok lebih mempersiapkan permainan kami. Kelebihan dan kekurangan di antara kami sudah ketahuan. Kami sudah sering ketemu di latihan,” sambung Rian.

Sebelumnya di babak 16 Besar kemarin, Fajar / Rian lolos usai mengatasi Liao Min Chun/Su Ching Heng (Taiwan). Setelah main 63 menit, Fajar / Rian akhirnya menang 21-15, 22-24, 21-18. Sementara Minions, julukan Marcus / Kevin, melaju ke perempat final setelah mengalahkan ganda Jepang Takuto Inoue / Yuki Kaneko 21-8, 21-19. (adk/jpnn)

Wakil Indonesia di 8 Besar Malaysia Open 2019

Jonatan Christie (vs Viktor Axelsen, Denmark)

Tontowi Ahmad / Winny Oktavina Kandow (vs Tan Kian Meng / Lai Pi Jing, Malaysia)

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto

Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (vs Li Junhui / Liu Yuchen, Tiongkok)

Ni Ketut Mahadewi Istarani / Rizki Amelia Pradipta (vs Du Yue / Li Yinhui, Tiongkok)