Malaysia Open 2019: Ketut / Rizki Pukul Greysia / Apriyani

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Ganda putri Indonesia Ni Ketut Mahadewi Istarani / Rizki Amelia Pradipta tembus perempat final Malaysia Open 2019.

Ketut / Rizki memastikan tiket 8 Besar itu usai memenangi laga sengit melawan duet Indonesia lainnya Greysia Polii / Apriyani Rahayu dalam pertandingan di Axiata Arena Kuala Lumpur, Kamis (4/4) malam WIB.

Ketut / Rizki yang kini menduduki peringkat 35 dunia itu menang 21-14, 20-22, 21-18. Ketut / Rizki butuh waktu 67 menit untuk menghentikan perlawanan ganda peringkat lima dunia. Kemenangan ini sekaligus membuat rekor kedua ganda Merah Putih ini menjadi 1-1.

Di perempat final besok, Ketut / Rizki akan meladeni ganda ranking sepuluh dunia asal Tiongkok Du Yue / Li Yinhui. (adk/jpnn)

Perempat Final Malaysia Open 2019 (ganda putri)

1. Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Jepang) vs Chang Ye Na / Jung Kyung Eun (Korsel)

2. Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Jepang) vs Cheng Qingchen / Jia Yifan (Tiongkok)

3. Du Yue / Li Yinhui (Tiongkok) vs Ni Ketut Mahadewi Istarani / Rizki Amelia Pradipta (Indonesia)

4. Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Thailand) vs Baek Ha Na / Kim Hye Rin (Korsel)

Semifinal:

1 vs 2

3 vs 4